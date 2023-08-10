С октября Microsoft перестанет продлевать лицензии российским компаниям

После 30 сентября корпорация Microsoft не будет продлевать лицензии российским компаниям. Это следует из письма технической поддержки Microsoft Online Services, опубликованного в telegram-канале информационно-аналитического агентства TelecomDaily.

— Корпорация Microsoft больше не может принимать платежи банковским переводом на местный банковский счет в качестве способа оплаты услуг Microsoft в России. В связи с этим, направляя вам уведомление за 60 дней, корпорация Microsoft настоящим уведомляет вас о том, что после 30 сентября 2023 года (дата вступления в силу) вы больше не сможете продлевать свои существующие подписки, — заявлено в сообщении.

Активные на указанную дату подписки продолжат свое действие в течение оставшегося срока. Однако их нельзя будет продлить.

Напомним, в МИД России заявили, что американская корпорация Microsoft оказывает поддержку Киеву, а также действует во вред интересам РФ. Такое заявление сделал замглавы министерства Михаил Галузин.

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Елизавета Пуншева