Африканский союз выступил за военное вторжение в Нигер

Африканский союз поддержал стремление ЭКОВАС начать военное вторжение в Нигер ради восстановления власти свергнутого президента Мохамеда Базума. Об этом говорится в коммюнике организации.

В Африканском союзе также выразили беспокойство об ухудшении содержания президента и его семьи. Союз призвал мировое сообщество объединить усилия для его спасения.

В ночь с 26 на 27 июля военные Нигера объявили об отстранении с поста президента страны Мохамеда Базума и закрытии границ республики. На этом фоне министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал восстановить конституционный порядок в Нигере.

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Елизавета Пуншева