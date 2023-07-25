Минздрав России подготовил законопроект об ужесточении оборота препаратов для прерывания беременности

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина (архив)

Российский Минздрав подготовил законопроект об ужесточении оборота препаратов для прерывания беременности. В ведомстве предложили внести препараты мизопростол и мифепристон, используемые для прерывания беременности, в перечень лекарственных средств для медицинского применения, подлежащих предметно-количественному учету (ПКУ), пишет RT.

— Раздел четвертый перечня ПКУ дополняется позициями «мизопростол (лекарственные препараты)» и «мифепристон (лекарственные препараты)» в связи с тем, что аптечными организациями практикуется их отпуск пациентам, в том числе и без рецептов, — говорится в пояснительной записке к проекту приказа.

Уточняется, что прием препаратов без надзора медицинского специалиста может быть чреват ростом риска осложнений на организм пациентки и может привести к смерти.

realnoevremya.ru/Татьяна Демина (архив)

Неделю назад министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что в Минздраве поддерживают ограничение продажи препаратов для прерывания беременности и их перевод на количественный учет. Он выразил мнение, что процесс, касающийся продажи и перевода в предметно-количественный учет препаратов для прерывания беременности, необходимо завершить в этом году.



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Айрат Назипов