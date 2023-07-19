В Татарстане сократилось число пострадавших от укусов собак

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

За первое полугодие 2023 года в Татарстане зарегистрировали 3 225 укусов собаками человека. Это на 235 инцидентов меньше, чем за январь — июнь прошлого года, сообщает Управление Роспотребнадзора по республике.

Показатель пострадавших от собак в Татарстане составил за первые шесть месяцев этого года 86,12 на 100 тысяч населения. По сравнению с аналогичным периодом 2022-го он снизился на 7,7% (93,28).

Всего за первое полугодие медицинская помощь после травм, полученных от животных, понадобилась 4 793 татарстанцам. Показатель обращений составил 127,99 на 100 тысяч жителей, что на 5,5% ниже, чем в январе — июне прошлого года (135,39).

realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

За шесть месяцев случаев бешенства среди животных в Татарстане не зарегистрировали.



Напомним, в Казани число жалоб на животных сократилось на 40%. Количество покусов граждан бездомными собаками уменьшилось почти на треть.



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Татьяна Демина