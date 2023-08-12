В Татарстане проведут горячую линию по вопросам качества и безопасности школьных принадлежностей

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

В Татарстане на следующей неделе проведут горячую линию по вопросам качества и безопасности детских товаров, школьных принадлежностей. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по республике.

Горячая линия запланирована на 15 и 16 августа. Управление Роспотребнадзора по Татарстану будет принимать звонки по телефону 273-15-99 с 10.00 по 17.00 с перерывом с 12.00 до 12.45.

Также татарстанцы смогут проконсультироваться по вопросам качества и безопасности детских товаров и школьных принадлежностей по горячей линии Консультационного центра для потребителей по номеру (843) 221-90-16. Звонки принимаются с 09.00 до 17.00, с перерывом с 12.00 до 13.00.

realnoevremya.ru/Инна Серова (архив)

Позвонить можно также в Единый консультационный центр Роспотребнадзора по телефону 8-800-555-49-43. Он работает круглосуточно.

Напомним, новый учебный год по всей России стартует традиционно 1 сентября. В Татарстане в этом году за парты впервые сядут более 57 тысяч детей.

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Татьяна Демина