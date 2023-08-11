Компенсационный ЖК на Гареева в Казани ввели в эксплуатацию

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Казани ввели в эксплуатацию компенсационный дом на ул. Гареева — 10-этажный дом на 160 квартир общей площадью 14 475 кв. м. полностью готов к заселению, сообщили в пресс-службе Фонда поддержки дольщиков Татарстана.



— Сегодня более 140 граждан обрели долгожданное жилье. Дольщики уже начали осматривать свои квартиры, — сказал исполнительный директор ФПД республики Иван Новиков.

Он отметил, что дольщики смогли получить квартиры благодаря решению раиса Татарстана Рустама Минниханова о строительстве компенсационных домов для обманутых дольщиков ЖК «Золотая середина».

Дом начали строить в марте 2022 года. Застройщиком выступил Республиканский Фонд поддержки лиц, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков, подрядчик — ООО «СМК «Ак Таш». Перед этим проводилась большая работа по разработке нормативно-правовой базы, подготовке земельного участка и градостроительной документации.

Квартиры в этом доме предназначены для дольщиков, приобретших жилье, не предусмотренное проектной документацией введенного в эксплуатацию проблемного дома №3 ЖК «Золотая середина».

В конце июля новый жилой дом по улице Рауиса Гареева, 78а в Приволжском районе Казани получил заключение о соответствии требованиям проектной документации. Дом построили по программе поддержки обманутых дольщиков. В здании — три подъезда, десять этажей, 160 квартир, подвал и технический этаж. Новый дом готов к вводу в эксплуатацию.



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Маргарита Головатенко