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В Казани возвели еще один дом для обманутых дольщиков

10:15, 25.07.2023 1
В Казани возвели еще один дом для обманутых дольщиков
Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Новый жилой дом по улице Рауиса Гареева, 78а в Приволжском районе Казани получил заключение о соответствии требованиям проектной документации. Об этом сообщили в инспекции Госстройнадзора по Татарстану.

Дом построили по программе поддержки обманутых дольщиков. В здании — три подъезда, десять этажей, 160 квартир, подвал и технический этаж. Новый дом готов к вводу в эксплуатацию.

Строить начали в апреле 2022 года с разрешения исполкома Казани. Застройщик — Фонд Татарстана по защите прав граждан — участников долевого строительства.

Технический заказчик — Главинвестстрой Татарстана. Подрядчик — ООО «Строительно-Монтажная Компания «Ак Таш». Проектная организация — ООО Архитектурное Бюро «Студия «Ак Таш».

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Маргарита Головатенко
НедвижимостьОбществоВласть Татарстан

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    все меньше и меньше не сданных
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