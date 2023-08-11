Президент Белоруссии похвалил Владимира Путина за идею провести Игры БРИКС — их примет Казань

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что похвалил российского лидера Владимира Путина за идею провести Игры БРИКС. Они пройдут в Казани в 2024 году.

— Я его похвалил — он молодец, что инициирует Игры стран БРИКС, — цитирует Александра Лукашенко близкий к его пресс-службе telegram-канал «Пул первого». С Владимиром Путиным он провел телефонный разговор 9 августа.

realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Игры БРИКС в Казани пройдут в следующем году с 12 по 23 июня. В программу включили 25 видов спорта. На них пригласят национальные команды и сборные из других стран.

В 2024 году в столице Татарстана также состоится встреча глав государств БРИКС. Для ее подготовки и проведения создан республиканский оргкомитет. Его возглавляет раис Татарстана Рустам Минниханов.

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Татьяна Демина