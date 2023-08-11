Wildberries начал тестировать новый логотип

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Wildberries начал тестировать новый логотип — он появился сегодня на сайте маркетплейса. Об этом сообщает «РИА Новости».



Обновленный логотип выполнен без острых углов, изменился шрифт. В пресс-службе онлайн-платформы уточнили, что он тестируется. Речь пока не идет о полномасштабном ребрендинге:

— Мы разработали несколько концепций, тестируем одну из них. Получаем и оцениваем обратную связь от покупателей. Новый логотип используется ограниченно в некоторых новых ПВЗ (пунктах выдачи заказов, — прим.ред.) и на международном сайте.

В апреле стало известно, что Wildberries планирует провести ребрендинг и ищет новую концепцию для логотипа и бренда. По ее словам, команда ретейлера ощущает, что «бренд несколько устарел».

Еще в конце 2022 года директор компании Татьяна Бакальчук сообщала, что Wildberries может провести частичный ребрендинг названия. Тогда не исключался вариант сокращения до аббревиатуры WB.

Татьяна Бакальчук заявила, что частичный ребрендинг — «факультативная история», поэтому сроков у его реализации нет. Она напомнила, что бренд менял название три раза за всю историю существования.

В августе прошлого года Wildberries менял название своего сайта на русскоязычное «Ягодки». В компании указывали, что такое название сайта — часть маркетинговой кампании. Известно, что Wildberries подавал заявку в Роспатент, чтобы зарегистрировать товарный знак «Ягодки». В ноябре 2022 года Татьяна Бакальчук не исключала смену названия на русскоязычное. Она отмечала, что «история с «Ягодками» народу зашла».

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Маргарита Головатенко