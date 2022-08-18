Wildberries подал заявку на регистрацию товарного знака «Ягодки»
Маркетплейс Wildberries подал заявку в Роспатент, чтобы зарегистрировать товарный знак «Ягодки», сообщили в пресс-службе компании ТАСС.
Онлайн-ретейлер намерен зарегистрировать товарный знак, чтобы избежать его использования посторонними лицами.
Wildberries сменил название сайта на «Ягодки» 15 августа днем. Позднее в компании объяснили, что смена названия — часть маркетинговой акции.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии