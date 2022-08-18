Новости бизнеса

20:34 МСК Все новости
Новости раздела
Бизнес

Wildberries подал заявку на регистрацию товарного знака «Ягодки»

17:35, 18.08.2022 1
Wildberries подал заявку на регистрацию товарного знака «Ягодки»
Фото: Максим Платонов

Маркетплейс Wildberries подал заявку в Роспатент, чтобы зарегистрировать товарный знак «Ягодки», сообщили в пресс-службе компании ТАСС.

Онлайн-ретейлер намерен зарегистрировать товарный знак, чтобы избежать его использования посторонними лицами.

Фото: Максим Платонов

Wildberries сменил название сайта на «Ягодки» 15 августа днем. Позднее в компании объяснили, что смена названия — часть маркетинговой акции.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко
БизнесРозничная торговляУслугиОбщество Татарстан

Новости партнеров

комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 18:01
    классное название! мне нравится
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также
Фондовый рынок