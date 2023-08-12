Сегодня в Казани ожидается до +30 градусов

В субботу, 12 августа, в Казани переменная облачность без осадков. Такой прогноз дали в Гидрометцентре Татарстана.

Днем в Казани ожидается от +28 до +30 градусов. В целом по Татарстану прогнозируется от +26 до +31°С.

В Казани также ожидается восточный, юго-восточный ветер. Его порывы могут достигать 5—10 м/с.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, по прогнозу Гидрометцентра Татарстана, жаркая сухая погода без дождей в республике сохранится в ближайшие выходные и в начале следующей недели. В понедельник существенных осадков не ожидается, во вторник местами возможен небольшой кратковременный дождь.

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Татьяна Демина