В начале августа в Татарстане подешевел «борщевой набор»

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В Татарстане в начале августа подешевели все овощи, входящие в так называемый борщевой набор. Снизились средние цены на репчатый лук, картофель, свежую белокочанную капусту, морковь и столовую свеклу.



Заметнее всего с 31 июля по 7 августа в Татарстане подешевела столовая свекла. Средняя цена одного килограмма опустилась на 6,13%, до 41 рубля.

Капуста в республике подешевела за неделю на 5,8%, до 53,86 руб./кг, картофель — на 5,75%, до 40 руб./кг, подсчитали в Татарстанстате. Средняя цена моркови опустилась на 4,5%, до 62 рублей за килограмм.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Лук в республике в начале последнего месяца лета подешевел на 2,17%. Средняя цена на 7 августа составила 50 рублей за один килограмм.

Напомним, в конце июля в Татарстане из «борщевого набора» подешевели лук, капуста, столовая свекла и морковь. Исключением стала морковь, которая подорожала на 1,17%, до 65 рублей за один килограмм.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Татьяна Демина