В конце июля в Татарстане подешевели почти все овощи из «борщевого набора»
В Татарстане в конце июля снизились средние цены почти на все овощи, входящие в так называемый борщевой набор. Исключение — морковь, которая подорожала на 1,17%, до 65 рублей за один килограмм.
Заметнее всего из овощей «борщевого набора» с 24 по 31 июля в Татарстане подешевел репчатый лук. Средняя цена снизилась на 4,47%, до 51,1 рубля за килограмм.
На 2% за неделю подешевел картофель. Средняя цена одного килограмма на конец июля составила 42,6 рубля.
Минимально за неделю в республике подешевели свежая белокочанная капуста (-0,23%) и столовая свекла (-0,11%). Средние цены на 31 июля составили 57,1 рубля и 43,8 рубля за один килограмм, следует из данных Татарстанстата.
Напомним, за предыдущую неделю — с 17 по 24 июля — в Татарстане подешевели лук (-5,6%), столовая свекла (-3,77%) и морковь (-1,05%). Подорожали за этот период капуста (+4,61%) и картофель (+0,16%).
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