Челнинская компания создает беспилотный бронеавтомобиль «Зубило»

В России приступили к созданию беспилотного бронеавтомобиля «Зубило» для штурмовых групп. Как сообщает «РИА Новости», производством занимается АО «Ремдизель», основанное в Набережных Челнах.



— В этом году на нашем стенде на «Армии» будут премьеры — бронеавтомобиль «Титан» для сил спецназначения и беспилотное транспортное средство с громким названием «Зубило», — сообщили в компании.

Среди других функций беспилотного бронеавтомобиля — подвоз боеприпасов, транспортировка грузов и раненых, а также зарядка радиостанций и квадрокоптеров. «Титан» же представляет собой защищенный автомобиль для подразделений ВДВ, разведки и спецназа.



Челнинское АО «Ремдизель» занимается разработкой и производством семейства бронированных автомобилей колесной формулы 4x4, 6x6, 8x8 «Тайфун», «Торнадо» и «Выстрел».

В июле министр обороны России Сергей Шойгу побывал в Набережных Челнах и проинспектировал АО «Ремдизель». Его сопровождал раис Татарстана Рустам Минниханов. Министр осмотрел на «Ремдизеле» образцы бронетехники, в том числе КАМАЗ с бронированной кабиной, специальный медицинский автомобиль «Линза», а также линию по модернизации многоцелевых бронетранспортеров МТ-ЛБ.



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Илина Хакимова