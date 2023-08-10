Первая группа из Китая прилетела в Россию в рамках безвизового соглашения

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Первая туристическая группа из Китая в составе 23 человек прибыла в Россию в рамках соглашения о безвизовом обмене. Об этом сообщает «РИА Новости».



— В отличие от индивидуальных поездок, групповой безвизовый механизм помогает туристам сэкономить средства. Безвизовые поездки обойдутся примерно на 20-30% дешевле, чем индивидуальные, — заявил директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития России Никита Кондратьев.

Уточняется, что после возвращения этой группы в Китай официально запустят безвизовый обмен. По словам Кондратьева, уже на следующей неделе поездки по безвизовому механизму станут массовыми. Ожидается, что первая российская туристическая группа посетит Китай.

26 июля глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников заявил, что между Россией и Китаем со дня на день начнется безвизовый туристический обмен. С российской стороны он должен был начаться 1 августа.

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Елизавета Пуншева