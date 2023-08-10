В Татарстане на разработку проекта реставрации здания обсерватории Энгельгардта потратят 3,1 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Павильон метеорного отдела астрономической обсерватории им. В.П. Энгельгардта в поселке Октябрьский в Зеленодольском районе Татарстана отреставрируют. Главстрой Татарстана объявил тендер на разработку проекта за 3,1 млн рублей.



Здание принадлежит Казанскому федеральному университету. Его построили в 1950-х, площадь объекта составляет 116 кв. м. При реставрации рабочие усилят фундамент и частично заменят стены с перегородками, сделают архитектурную подсветку. Будут капитально отремонтированы все коммуникации и системы.

В будущем в здании разместят четыре астрономических лаборатории на 13 рабочих мест, в которых предусмотрят комнаты для приема пищи и туалеты, а еще кладовые.

В апреле сообщалось о сносе списанного Росимуществом деревянного домика 1958 года постройки в Астрономической обсерватории в рамках инвентаризации объектов.

Обсерватория КФУ должна получить статус объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО. Работа над досье началась в 2019 году. В марте 2022 года Центр всемирного наследия ЮНЕСКО ознакомился с номинационным досье астрономических обсерваторий Казанского федерального университета и подтвердил, что оно соответствует всем техническим требованиям. В 2023 году от России именно номинацию обсерваторий предложат на рассмотрение комитета ЮНЕСКО.



Информационное досье «Астрономические обсерватории Казанского государственного университета» рассмотрели в Париже на заседании панели ИКОМОС (Международный совет по охране памятников и исторических мест) в конце прошлого года.

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Маргарита Головатенко