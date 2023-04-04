В обсерватории им. В.П. Энгельгардта КФУ снесут списанный дом

Казанский федеральный университет (КФУ) планирует снести списанный Росимуществом деревянный домик в Астрономической обсерватории им. В.П. Энгельгардта 1958 года постройки по ул. АОЭ в Зеленодольском районе Татарстана, сообщает пресс-служба вуза.



— В рамках инвентаризации объектов обсерватории запланирован снос существующего двухэтажного здания с бетонным фундаментом, крышей из асбестоцементных листов, — указали там.

В разное время в здании располагались служебные квартиры и общежитие для сотрудников обсерватории Казанского университета. Сейчас строение признано аварийным.

Согласно документации заказчиком выступает сам университет, демонтаж будет проводиться за счет собственника объекта. Подрядчик должен будет разработать и согласовать проект демонтажа, ППР и регламент обращения с отходами, демонтировать строение, вывезти и утилизировать отходы, а еще выполнить мероприятия по ограничению пылеобразования.

Сейчас вуз собирает предложения для определения начальной цены сноса двухэтажного капитального строения. Их будут собирать до 10 марта этого года. Цена предложения должна включать в себя все расходы, связанные с исполнением договора. Это налоги, расходы на транспортировку, хранение, доставку до места поставки, погрузку, разгрузку, установку, налоговые, таможенные и другие обязательные платежи.

Фото: kpfu.ru

Сама Обсерватория КФУ должна получить статус объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО. Работа над досье началась в 2019 году. В марте этого года Центр всемирного наследия ЮНЕСКО ознакомился с номинационным досье астрономических обсерваторий Казанского федерального университета и подтвердил, что оно соответствует всем техническим требованиям. В 2023 году от России именно номинацию обсерваторий предложат на рассмотрение комитета ЮНЕСКО.



Информационное досье «Астрономические обсерватории Казанского государственного университета» рассмотрели в Париже на заседании панели ИКОМОС (Международный совет по охране памятников и исторических мест) в конце прошлого года.



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Маргарита Головатенко