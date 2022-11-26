В Париже обсудили досье на «Астрономические обсерватории КФУ»

Информационное досье «Астрономические обсерватории Казанского государственного университета» рассмотрели в Париже на заседании панели ИКОМОС (Международный совет по охране памятников и исторических мест).



Участие в мероприятии по видеосвязи принял председатель Комитета РТ по охране объектов культурного наследия Иван Гущин. Делегацию из Татарстана в Париже представлял заместитель директора по научной деятельности КФУ Рафаэль Валеев.

Миссия ЮНЕСКО посетила казанские обсерватории осенью этого года, несмотря на сложную международную ситуацию, ознакомилась с фактическим материалом и рассмотрела соответствие предоставленной информации с реальным положением дел.

На встрече прозвучали рекомендации дополнить информацию о ценности редкого инструментария, который сохранился в обсерваториях: где-то подобное показывают в музеях, а здесь на астрономическом оборудовании по-прежнему ведутся научные исследования, обучаются студенты университета.

Фото: t.me/kznuniversity

Работа над досье началась в 2019-м году. В марте этого года Центр всемирного наследия ЮНЕСКО ознакомился с номинационным досье астрономических обсерваторий Казанского федерального университета и подтвердил, что оно соответствует всем техническим требованиям. В 2023 году от России именно номинацию обсерваторий предложат на рассмотрение комитета ЮНЕСКО.



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Маргарита Головатенко