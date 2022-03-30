В ЮНЕСКО заявили, что номинация «Астрономические обсерватории КФУ» соответствует требованиям

Центр всемирного наследия ЮНЕСКО ознакомился с номинационным досье астрономических обсерваторий Казанского федерального университета и подтвердил, что оно соответствует всем техническим требованиям. Об этом сообщает пресс-служба КФУ.

Соответствующее письмо получил постоянный представитель России в ЮНЕСКО Александр Кузнецов от директора Центра всемирного наследия Лазара Элунду Ассомо. Директор Института международных отношений КФУ Рамиль Хайрутдинов назвал это большим достижением университета и его коллектива, работавшего над текстом номинации.

По словам Хайрутдинова, КФУ уведомили, что в 2023 году от России именно номинацию обсерваторий предложат на рассмотрение комитета ЮНЕСКО. Он добавил, что теперь университет ожидает визита экспертов Центра всемирного наследия, которые должны оценить астрономические обсерватории.

Фото: пресс-служба КФУ

В конце января ученые КФУ завершили подготовку номинационного досье для включения астрономических обсерваторий университета в список ЮНЕСКО. Работа велась на протяжении двух лет.

Обсерватории могут стать четвертым объектом ЮНЕСКО в Татарстане и 30-м в России. Подробнее — в материале «Реального времени».

Дарья Акимова