Число пострадавших при взрыве в Сергиевом Посаде возросло до 60 — есть пропавшие без вести

Число пострадавших при взрыве в Сергиевом Посаде увеличилось до 60 человек, еще восемь числятся без вести пропавшими. Об этом сообщил глава городского округа Дмитрий Акулов.

— На данный момент 60 пострадавших, пока восемь человек числятся без вести пропавшими, идет разбор завалов, погибших не найдено, одна женщина скончалась в реанимации районной больницы, — заявил он.

После ЧП трое находятся в реанимации, двух пациентов перевели в другие учреждения в реанимационные отделения. Еще десять человек остаются в больнице под наблюдением врачей.

Напомним, после взрыва на складе пиротехники в Сергиевом Посаде в районной больнице скончалась женщина. По словам губернатора Алексея Воробьева, после ЧП за медицинской помощью обратились 56 человек, 30 человек находятся в стационаре, шестеро из них — в реанимации. Еще 26 пострадавших обратились в травмпункт, но госпитализация им не понадобилась.

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Елизавета Пуншева