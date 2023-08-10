В Казани снесут еще 13 самовольно установленных торговых объектов и автофургонов

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В Казани демонтируют еще 13 самовольно установленных и незаконно размещенных торговых объектов. Среди них есть автофургоны.

По распоряжению заместителя руководителя исполкома Казани Ильдара Шакирова снести должны пять торговых объектов по ул. Пионерской вблизи дома №8, а также автофургоны по ул. Баки Урманче вблизи дома №6, ул. Юлиуса Фучика вблизи дома №64 к.1 и пр. Победы вблизи дома №50г.

Сносу также подлежат торговые объекты по:

ул. Декабристов вблизи дома №85;

ул. Ю. Фучика вблизи дома №106а;

ул. Киевской, земельный участок с кад.№16:50:000000:35795;

ул. Белинского вблизи дома №18;

ул. Достоевского вблизи дома №53.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Собственники самовольно установленных и незаконно размещенных объектов должны демонтировать их добровольно до 14 августа. Если они не выполнят требования властей, объекты снесут в принудительном порядке в срок с 15 августа по 12 ноября и переместят на базу хранения по ул. Фатыха Амирхана, 48.

Напомним, в середине июля председатель Комитета потребительского рынка Казани Руслан Фазылянов рассказывал, что с начала 2023 года в городе демонтировали 132 торговых объекта. Таким образом освободили 2,6 тысячи «квадратов» муниципальной земли.



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Татьяна Демина