Благодаря демонтажу незаконно установленных торговых объектов в Казани освободили 2,6 тысячи «квадратов» земли

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В Казани с начала 2023 года демонтировали 132 самовольно установленных и незаконно размещенных торговых объектов, что позволило освободить 2,6 тысячи «квадратов» муниципальной земли. Об этом на «деловом понедельнике» сообщил председатель Комитета потребительского рынка города Руслан Фазылянов.

— С начала года и на сегодняшний день демонтировано 132 торговых объекта. Общая площадь освободившейся муниципальной земли составила 2 600 квадратных метров, — рассказал он.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Напомним, в Казани еженедельно публикуется список самовольно установленных и незаконно размещенных торговых объектов, подлежащих демонтажу. Их собственникам дают время на добровольное исполнение решения властей. Если они не делают это в установленный срок, объекты сносят в принудительном порядке и отправляют на базу хранения.



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Татьяна Демина