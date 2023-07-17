Новости бизнеса

11:31 МСК Все новости
Новости раздела
Бизнес

Благодаря демонтажу незаконно установленных торговых объектов в Казани освободили 2,6 тысячи «квадратов» земли

09:57, 17.07.2023
Благодаря демонтажу незаконно установленных торговых объектов в Казани освободили 2,6 тысячи «квадратов» земли
Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В Казани с начала 2023 года демонтировали 132 самовольно установленных и незаконно размещенных торговых объектов, что позволило освободить 2,6 тысячи «квадратов» муниципальной земли. Об этом на «деловом понедельнике» сообщил председатель Комитета потребительского рынка города Руслан Фазылянов.

— С начала года и на сегодняшний день демонтировано 132 торговых объекта. Общая площадь освободившейся муниципальной земли составила 2 600 квадратных метров, — рассказал он.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Напомним, в Казани еженедельно публикуется список самовольно установленных и незаконно размещенных торговых объектов, подлежащих демонтажу. Их собственникам дают время на добровольное исполнение решения властей. Если они не делают это в установленный срок, объекты сносят в принудительном порядке и отправляют на базу хранения.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Татьяна Демина
БизнесРозничная торговляОбществоВласть Татарстан Фазылянов Руслан ФаритовичКомитет потребительского рынка города Казани

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также
Фондовый рынок