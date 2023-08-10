В Госдуме предложили наделить родителей правом блокировать введение формы в школе

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Госдуме предложили наделить российских родителей правом блокировать решение руководства образовательной организации о введении обязательной школьной формы. Соответствующий законопроект внесли в ГД депутаты фракции «Новые люди» во главе с вице-спикером Госдумы Владиславом Даванковым.

Так, предлагается внести изменения в статью 38 «Закона об образовании в Российской Федерации».

В настоящее время в статье сказано, что образовательная организация вправе самостоятельно устанавливать требования к одежде обучающихся: ее общему виду, цвету, фасону, видам, знакам отличия, а также правила ее ношения. Локальный нормативный акт организации принимается с учетом мнения совета обучающихся, совета родителей, а также представительного органа работников этой организации и (или) обучающихся в ней (при его наличии).



realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Депутаты же предлагают своим законопроектом установить, что локальный нормативный акт может приниматься только в том случае, если более половины членов общешкольного родительского собрания проголосовали за его принятие.



В пояснительной записке к документу, которая есть в распоряжении ТАСС, авторы инициативы указали, что «школьная форма является наиболее затратной частью для приобретения необходимых школьных принадлежностей для сбора ребенка в школу». По этой причине важно, чтобы родители как «основные заинтересованные стороны имели возможность активного участия в этом процессе».



В 2024 году Роскачество представит новый стандарт школьной формы в России. В организации пояснили, что стандарт требуется для того, чтобы избежать использования материалов низкого качества при шитье формы. Производители, которые захотят маркировать свою одежду таким образом, должны будут исполнять требования нового ГОСТа.

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Илина Хакимова