В 2024 году Роскачество представит новый стандарт школьной формы в России

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В 2024 году Роскачество представит новый стандарт школьной формы в России. Об этом представители организации сообщили «Известиям».

В Роскачестве пояснили, что стандарт требуется для того, чтобы избежать использования материалов низкого качества при шитье формы. Производители, которые захотят маркировать свою одежду таким образом, должны будут исполнять требования нового ГОСТа.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Стандарт не ограничивает сырьевой состав школьной формы, но «устанавливает требования биологической безопасности, а также физико-гигиенических и физико-механических свойств». ГОСТ также учитывает гигроскопичность, воздухопроницаемость и уровень токсичности материалов, подчеркивается в статье.

Напомним, в 2023 году в первые классы школ Татарстана пойдут более 57 тысяч детей. На сегодняшний день через портал государственных услуг подано 42 тысячи заявлений.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Елизавета Пуншева