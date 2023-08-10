Александра Юшутина: гостиничная отрасль ощущает недостаток господдержки

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

В Казани не хватает гостинично-номерного фонда — об этом «РБК Татарстан» рассказала исполнительный директор Ассоциации отелей Казани и РТ Александра Юшутина.

По ее словам, такая ситуация сложилась из-за дефицита объектов размещения, а также новых моделей поведения туристов.

В первую очередь стоит сказать, что приоритет теперь на стороне индивидуальных, а не групповых экскурсий, как раньше. Люди стали чаще путешествовать на машинах, а увеличение числа спонтанных поездок сказывается на нагрузке и организационных вопросах отелей.

Юшутина также рассказала, что если раньше гости Казани оставались на 2—3 дня, то за пару лет этот показатель вырос до недели, однако сейчас наблюдается тенденция к сокращению срока пребывания.

Наблюдается снижение глубины бронирования и в сегменте посуточной аренды жилья — квартир и апартаментов, однако при этом популярность формата только растет.

realnoevremya.ru

В сервисе онлайн-бронирования отелей и апартаментов Ostrovok.ru рассказали, что тенденция к снижению глубины бронирования в Казани наметилась еще в период пандемии, однако за год она практически не изменилась, составив 20,5 дня.

Тем не менее это более чем на треть ниже относительно 2019 года: тогда гости города бронировали жилье за 31 день.

Значительно увеличился и спрос на бронирование апартаментов в столице Татарстана, а прирост их количества в начале августа составил 54%. Доля же бронирований апартаментов в Казани занимает 31% от остальных объектов размещения, увеличившись с прошлого года более чем на 10%.

Александра Юшутина обратила внимание, что гостиничная отрасль испытывает недостаток господдержки — в том числе дотаций, льготного кредитования и налоговых преференций.

По ее словам, регистрация и прохождение всех инстанций «занимают недели». Она подчеркнула, что казанские хостелы «одномоментно открываются и закрываются, потому что владельцы зачастую не представляют, насколько это кропотливый бизнес». Юшутина считает, что сейчас самое время «подумать о режиме «единого окна».



Из-за проведения в Казани 15 июля матча за Суперкубок России по футболу городские гостиницы были переполнены. По номерному фонду Татарстан в России занимает шестое место. Республику опережают Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Крым и Московская область.

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Илина Хакимова