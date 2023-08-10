Россиянам рассказали, как проверить лекарство на подделку

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Руководитель отдела качества фармлогистического оператора NC Logistic технолог Станислав Смирнов рассказал «Газете.ru», что благодаря введению в России обязательной маркировки лекарственных средств количество фальсифицированной продукции уменьшилось в несколько раз, однако риск столкнуться с подделкой все еще есть, особенно в интернете.



— ...Если упаковка препарата, который вам предлагают, повреждена, пусть даже немного, смята или плохо склеена, смело отказывайтесь от покупки. В таком случае можно говорить о нарушении требований к логистике фармацевтической продукции либо сомнительном происхождении лекарства, — заметил технолог.

Кроме того, на упаковке каждого препарата указываются торговое и международное название, номер серии, регистрационный номер, страна-производитель, дата изготовления, срок годности, штрихкод и код Data Matrix.

— Последний является результатом внедрения обязательной маркировки препаратов. Внешне он похож на привычный всем QR-код. Отсутствие любого из перечисленных элементов говорит о том, что препарат может быть фальсифицированным, — предостерегает Смирнов.

Проверить фармацевтическую продукцию на подлинность можно в мобильном приложении государственной системы мониторинга «Честный знак». Для этого достаточно просканировать код Data Matrix, чтобы получить всю информацию о препарате. Если система не распознает лекарство — лучше отказаться от покупки.



realnoevremya.ru/Татьяна Демина

Еще одним признаком того, что перед вами подделка, можно считать нечетко напечатанный текст, плохо прорисованные изображения и блеклые цвета.

Если же вы столкнулись с изменением упаковки хорошо знакомого препарата, стоит в первую очередь выяснить, не провел ли производитель ребрендинг. При отсутствии же какой-либо информации о смене дизайна лучше поискать лекарство в другом месте.



— В аптеке всегда можно попросить фармацевта показать документы, подтверждающие подлинность лекарственного средства. По вашему запросу он обязан предоставить копию декларации на соответствие, — указал Смирнов.

В этом документе содержится информация о производителе, а также указывается номер регистрационного удостоверения Росздравнадзора.

Чтобы обезопасить себя от приобретения подделки, следует отказаться от покупки лекарства с рук — даже если вам предлагают привезти лекарства из-за рубежа по выгодной цене. В таком случае, как правило, «риск приобрести фальсифицированную и некачественную продукцию существенно возрастает».



Базу лекарственного обеспечения России составляют препараты из перечня жизненно необходимых и важнейших. Сейчас в нем 814 позиций, из них 82,1% производят в России, сообщила заместитель министра промышленности и торговли страны Екатерина Приезжева.



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Илина Хакимова