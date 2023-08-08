Минпромторг: 82% жизненно необходимых лекарств производят в России

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина

Базу лекарственного обеспечения России составляют препараты из перечня жизненно необходимых и важнейших. Сейчас в нем 814 позиций, из них 82,1% производят в России, сообщила заместитель министра промышленности и торговли страны Екатерина Приезжева.



Во перечне стратегически значимых лекарственных средств значатся 215 позиций — 94,9% из них локализовано производство в России.

По словам замминистра промышленности, фарминдустрия за последние 10 лет развивается хорошими темпами: даже в сложный 2022 год объемы производства увеличились на 10,6% в сравнении с годом ранее.

Приезжева отметила, что наблюдаемое за последние пять месяцев снижение производства — небольшое и приходится на группу противоковидных препаратов, что объясняется улучшением эпидемиологической ситуации в стране.

— В целом по итогам 2022 года рынок лекарственных препаратов оценивается более чем в 2 трлн рублей, на нем обращается более 5 млрд упаковок лекарств, — сказала она в интервью ТАСС.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Субъектам России продлили право проводить закупки лекарственных средств у единственного поставщика, являющегося региональным ГУП или региональной госкомпанией.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Маргарита Головатенко