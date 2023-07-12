В Агрызе ремонтируют мост за 26 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

На капитальный ремонт моста на улице Крестьянская в Агрызе выделили более 26 млн рублей. Из федерального бюджета на эти цели потратили 21 млн рублей, оставшиеся средства перечислили из республиканского бюджета, сообщает пресс-служба Миндортранса Татарстана.

На объекте предусмотрены работы по переустройству сетей связи с выносом за границу работ, устройству мостового полотна со всеми конструктивными слоями. Также, будут осуществлены мероприятия по укреплению откосов конусов, русла и формированию подходов к мосту.

На данный момент дорожными службами выполнены работы по устройству конструкций моста, подпорных стен из железобетонных и габионных строений, сопряжений моста с насыпью.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

В начале июля в Буинском районе Татарстана на дороге Казань — Ульяновск — кондитерская фабрика завершили реконструкцию моста через реку Карла. Работы были проведены в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». До конца 2024 года в соответствии с показателями национального проекта в Татарстане необходимо привести в нормативное состояние 3,6 тысяч погонных метров мостов.



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Айрат Назипов