На участке трассы Казань — Оренбург ограничат скорость

В Татарстане с 9 по 11 августа ограничат скорость движения транспорта на участке дороги Р-239 Казань — Оренбург. Об этом сообщили в ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».



Речь идет об участке км 10+910 — км 13+700 от границы Казани до развязки на Усады. На участке сузят проезжую часть.

Ограничения связаны с капитальным ремонтом: рабочие укладывают асфальтобетон.

В конце июля на участке км 1026 — км 1038 трассы М-7 «Волга» в Елабужском районе Татарстана завершили ремонт дороги. В связи с этим ограничение по скорости в 50 км/ч снято.

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Маргарита Головатенко