На участке М-7 в Елабужском районе Татарстана сняли ограничение скорости движения

Фото: realnoevremya.ru/Артем Гафаров (архив)

На участке км 1026 — км 1038 трассы М-7 «Волга» в Елабужском районе Татарстана завершили ремонт дороги. В связи с этим ограничение по скорости в 50 км/ч сняты, сообщили в ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».

Ограничения по скорости и сужение проезжей части сохраняются на участках ремонта с 786 по 794 км, с 812 по 824 км и на км 15 — км 28, подъезд к Ижевску и Перми трассы М-7 в Зеленодольском, Высокогорском, Пестречинском и Менделеевском районах республики.

До конца сезона ограничения еще введутся на нескольких участках. Скорость движения ограничат с 754 по 772 км и с 1061 по 1167 км в Зеленодольском, Верхнеуслонском, Тукаевском, Мензелинском и Актанышском районах Татарстана.

Напомним, в Мамадышском районе республики завершили ремонт дороги на участках км 2,0 — км 3,3 и км 4,7 — км 5,4. Протяженность отремонтированного участка 2 км.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Елизавета Пуншева