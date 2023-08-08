В Лениногорске земельный участок с прудом вернули в федеральную собственность после вмешательства прокуратуры

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В Лениногорске после вмешательства прокуратуры земельный участок с прудом вернули в федеральную собственность. Об этом сообщил старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.



Установлено, что земельный участок площадью более 9 000 кв. метров принадлежит местному жителю. Использовать его можно для ведения личного подсобного хозяйства, сенокошения и выпаса скота.

На участке также находится пруд, куда стекают воды реки Письмянки. Однако участок огорожен забором, который препятствует свободному доступу граждан к водному объекту.

realnoevremya.ru

Согласно закону, участки, на территориях которых расположены водные объекты, являются федеральной собственностью и не могут быть переданы в частную собственность.

В связи с этим прокуратура подала иск в суд. Требования ведомства удовлетворили. Мужчину обязали в течение месяца демонтировать ограждения и обеспечить свободный доступ граждан к земельному участку.

Решение в законную силу не вступило.

Напомним, мэрия Казани в лице Комитета земельных и имущественных отношений отсудила земельный участок и 1,2 миллиона рублей у ТРО «Всероссийское общество автомобилистов». Речь идет о земле на улице Волгоградской, которой владела общественная организация, там располагалась ее автостоянка.

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Елизавета Пуншева