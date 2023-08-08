В Татарстане переименовали Центр оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане переименовали Государственное автономное учреждение «Центр оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов». Решение закреплено постановлением кабмина республики по предложению Минобрнауки региона.

Теперь учреждение называется «Центром оценки профессионального мастерства работников образования». Основная цель его деятельности — информационно-аналитическое обеспечение диагностики профессиональных компетенций лиц, работающих в образовательной сфере.

Министерству образования и науки Татарстана поручено в течение 60 дней внести изменения в устав Центра. Контроль за исполнением постановления кабмина республики также возложен на ведомство.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Центр оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов в Татарстане создали в августе 2020 года. Его учредили в рамках реализации федерального проекта «Учитель будущего» национального проекта «Образование».

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Татьяна Демина