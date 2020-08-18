В Татарстане создадут центр оценки профессионального мастерства педагогов

В Татарстане создадут ГАУ «Центр оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов». Соответствующее постановление подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин.



Проект стартует с 1 сентября в рамках федерального проекта «Учитель будущего» национального проекта «Образование» и финансируется из федерального бюджета РФ. Его цель — проведение независимой оценки квалификации педагогов и руководителей образовательных организаций.

Ранее Песошин подписал постановление ежемесячной надбавке в размере 5 тыс. рублей для руководителей школ республики. Об этих выплатах говорил президент России Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному собранию в январе этого года.

