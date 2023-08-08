В России за год больше всего подорожали персики, абрикосы, сливы и нектарины

В России с 2022 года наблюдается динамика роста цен на фрукты и ягоды, сообщил член московского отделения «Деловой России», эксперт по мерам господдержки промышленности и предпринимательства Алексей Хижняк, передает Daily Moscow.

По его словам, на цену продукции влияет не только рост показателей инфляции, но и увеличившиеся затраты на логистику.

Больше всего с прошлого года подорожали персики, абрикосы, сливы и нектарины. В июле 2022 года средние цены на эти фрукты выросли на 40%, 31%, 30% и 23% соответственно. Сейчас килограмм персиков в магазине стоит 254 рубля, абрикосов — 244 рубля, слив — 179 рублей, нектаринов — 197 рублей.



Также наблюдается рост цен на малину (12% — 505 руб. за кг), чернику (2% — 580 руб. за кг) и клубнику (2% — 506 руб. за кг). А вот снизились цены на вишню и киви на 24% и 13% — до 403 и 280 рублей соответственно.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

По словам Хижняка, ситуация в целом должна стабилизироваться на дистанции. Однако сейчас продавцы за счет цены для конечного потребителя «выравнивают» все затраты в цепочке поставок.

В конце июля в Татарстане подорожали овощи, фрукты и некоторые другие продукты питания. Заметнее всего с 24 по 31 июля в Татарстане подорожали бананы. Средняя цена одного килограмма выросла на 4,32%, до 105,5 рубля за килограмм.



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Илина Хакимова