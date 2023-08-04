В Татарстане в конце июля подорожали помидоры, огурцы и бананы

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В конце июля в Татарстане подорожали овощи, фрукты и некоторые другие продукты питания. Без изменений осталась средняя цена хлеба и булочных изделий из пшеничной муки различных сортов (77,2 руб./кг) и овощных консерв для детского питания (642,9 руб./кг).

Заметнее всего с 24 по 31 июля в Татарстане подорожали бананы. Средняя цена одного килограмма выросла на 4,32%, до 105,5 рубля за килограмм.

На другие продукты питания динамика роста средних цен в конце июля сложилась следующим образом:

яблоки — на 3,72%, до 112,53 руб./кг;

свежие помидоры — на 3,05%, до 111,35 руб./кг;

свежие огурцы — на 2,27%, до 87,9 руб./кг;

сухие молочные смеси для детского питания — на 2,2%, до 1072,48 руб./кг;

черный байховый чай — на 1,95%, до 922,9 руб./кг;

свинина (кроме бескостного мяса) — на 1,18%, до 273,27 руб./кг.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Также в республике подорожали сахар-песок, соль, куры (кроме куриных окорочков), пшено, вареная колбаса и мороженая неразделанная рыба. Минимально выросли средние цены на творог, твердые, полутвердые и мягкие сыры, говядину (кроме бескостного мяса), пшеничную муку, гречку, ржаной и ржано-пшеничный хлеб, шлифованный рис, следует из данных Татарстанстата.

Также в Татарстане в конце июля подорожала морковь. Средняя цена выросла на 1,17%, до руб./кг. Другие овощи из «борщевого набора» подешевели.

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Татьяна Демина