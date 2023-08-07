«Ростех» в 2022 году в два раза увеличил производство военных самолетов

Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов

В 2022 году «Ростех» увеличил производство военных самолетов в два раза, сообщил в понедельник в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным гендиректор госкорпорации Сергей Чемезов.

— Что касается авиастроения, мы, кроме военных, боевых самолетов, которых мы увеличили производство в два раза в прошлом году, очень большое внимание уделяем и гражданской авиационной технике, — приводит его слова «РИА Новости».

realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов

В марте этого года глава «Ростеха» Сергей Чемезов, посетив Казанский авиационный завод вместе с раисом Татарстана Рустамом Миннихановым, сообщил, что предприятие наращивает выпуск новых стратегических ракетоносцев Ту-160М. Их он назвал «визитной карточкой нашей стратегической авиации».

В июле Казанский авиационный завод имени Горбунова проинспектировал министр обороны России Сергей Шойгу.



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Маргарита Головатенко