В Казани отремонтировали 23 наиболее изношенных участка дорог

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В Казани с начала 2023 года отремонтировали 23 из 35 наиболее изношенных участков дорог. Об этом на «деловом понедельнике» сообщил заместитель руководителя исполкома города Игорь Куляжев.



— В перечень объектов вошли улицы, которые регулярно получают отрицательные отзывы горожан, а также участки дорог возле социальных объектов. Комплексом предусмотрен ремонт 35 участков и проездов на площади 630 тысяч квадратных метров. На сегодня ремонт завершен на 23 участках — Гаяза Исхаки, Тази Гиззата, Кави Наджми, Астрономической, Университетской, а также других улицах, — рассказал он.

На остальных участках наиболее изношенных дорог работы продолжаются. Они выполнены на 70%.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Напомним, в Казани программа ремонта и строительства улично-дорожной сети на 2023 год выполнена по всем основным направлениям более чем на 70%. В этом году на нее выделено 27 млрд рублей.



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Татьяна Демина