В Татарстане запустят социальный проект «Казань рядом»

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В столице Татарстана планируют запустить новый соцпроект по сбору гуманитарной помощи «Казань рядом». Об этом на «деловом понедельнике» сообщила начальник управления социальной политики города Ирина Смирнова.

— Сейчас мы подготовили новый инструмент по взаимодействию с горожанами. Представляю на ваше обозрение проект «Казань рядом», который направлен на информирование жителей и повышение эффективности добровольческих проектов, — рассказала она.

На 100 билбордах Казани разместят информацию о социальном проекте вместе с QR-кодами, которые ведут на специальный сайт, и номером кол-центра. На портале представят информацию по трем направлениям — «Помощь Лисичанску и Рубежному», «Помощь семьям мобилизованных» и «Помощь мобилизованным казанцам в зоне СВО» и адреса сбора гуманитарной помощи.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Основными партнерами социального проекта выступили НКО «Добрая Казань», городские власти и медиагруппа «РИМ».

Напомним, из Казани регулярно отправляют гуманитарную помощь. В середине июля, например, в Лисичанск и Рубежное направили 75 тонн продуктов и вещей.



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Татьяна Демина