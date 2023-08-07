В Татарстане запустят социальный проект «Казань рядом»
В столице Татарстана планируют запустить новый соцпроект по сбору гуманитарной помощи «Казань рядом». Об этом на «деловом понедельнике» сообщила начальник управления социальной политики города Ирина Смирнова.
— Сейчас мы подготовили новый инструмент по взаимодействию с горожанами. Представляю на ваше обозрение проект «Казань рядом», который направлен на информирование жителей и повышение эффективности добровольческих проектов, — рассказала она.
На 100 билбордах Казани разместят информацию о социальном проекте вместе с QR-кодами, которые ведут на специальный сайт, и номером кол-центра. На портале представят информацию по трем направлениям — «Помощь Лисичанску и Рубежному», «Помощь семьям мобилизованных» и «Помощь мобилизованным казанцам в зоне СВО» и адреса сбора гуманитарной помощи.
Основными партнерами социального проекта выступили НКО «Добрая Казань», городские власти и медиагруппа «РИМ».
Напомним, из Казани регулярно отправляют гуманитарную помощь. В середине июля, например, в Лисичанск и Рубежное направили 75 тонн продуктов и вещей.
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