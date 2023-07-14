Татарстан отправил в Лисичанск и Рубежное 75 тонн гуманитарной помощи

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Татарстан отправил в подшефные Лисичанск и Рубежное очередную партию гуманитарной помощи — всего 75 тонн, сообщил глава парламента республики Фарид Мухаметшин.



— Партийный актив нашей республики с самого начала подключился к таким гуманитарным акциям. Мы всегда согласуем содержимое груза с лисичанцами и жителями Рубежного, — сказал он.

В составе фур — оснащение для двух палаточных комплексов от властей республики. Регион традиционно отправил продукты питания и медикаменты, а еще электроприборы.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Девятую партию гуманитарной помощи отправили из Казани в конце июня. Жители пострадавших населенных пунктов получат продукты питания, строительные материалы и другие предметы первой необходимости.

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Маргарита Головатенко