Фестиваль «Итиль» в Казани подешевел на 15,3%

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив, «Итиль» в 2021 году)

Организация и проведение фестиваля народов Поволжья «Итиль», который запланирован в Казани на 12 августа, подешевели на 15,3%, подсчитало «Реальное время», изучив данные портала госзакупок. Контракт заключили на 4,999 млн рублей при начальной цене 5,9 млн.



В тендере участвовали четыре претендента. Они запросили за свои услуги 5,749 млн, 5,664 млн, 5,425 млн и 4,999 млн рублей. Контракт заключили с казанским ООО «Сиатрум».

«Реальное время» писало, что в сумму контракта входят услуги ведущих на русском и татарском языках, установка трех разборных домиков светло-серого цвета и арочного шатра, восьми столов для мастер-классов и десяти столов для ярмарки и так далее. Площадку фестиваля оформят цветами и сухоцветами, которые разместят на самих объектах, а также в специальных корзинах и ящиках.



Фестиваль «Итиль» в Казани в 2021 году. realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

ООО «Сиатрум», которое в этом году организует и проведет фестиваль «Итиль», зарегистрировано в Казани в мае 2021 году с уставным капиталом 10 тысяч рублей. В качестве основной указана деятельность в области исполнительских искусств. Учредитель и руководитель — Альфия Насибуллина.

Напомним, фестиваль народов Поволжья «Итиль» в столице Татарстана состоится третий раз. Впервые его организовали и провели в сентябре 2021 года у Центра семьи «Казан». Второй раз фестиваль проходил летом прошлого года в Центральном парке культуры и отдыха им. Горького. В этом году он состоится там же.

Хедлайнерами третьего фестиваля «Итиль» в Казани станут певица Сюзанна и экспериментальная группа из Санкт-Петербурга Settlers. Мероприятие продлится с 12.00 до 22.00.



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Татьяна Демина