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В Казани проходит городской фестиваль народов Поволжья «Итиль»

17:57, 25.09.2021
В Казани проходит городской фестиваль народов Поволжья «Итиль»
Фото: kzn.ru

В столице Татарстана рядом с Центром семьи «Казан» проходит первый городской фестиваль народов Поволжья «Итиль». Фестиваль продлится сегодня и завтра.

В фестивале принимают участие представители разных регионов. На территории у центра семьи можно ознакомиться с историей и культурой народов Поволжья на тематических стендах.

Фото: kzn.ru

Для гостей мероприятия подготовлены мастер-классы. Казанцы могут принять участие в поэтических баттлах, исполнении песен или танцев, сообщается на сайте мэрии Казани.

Фото: kzn.ru

Программа фестиваля объединит татарский синти-поп, удмуртский гранж, чувашский джаз. Хедлайнером выбрана участница «Евровидения-2021» певица Манижа. Она выступит перед казанцами уже сегодня. Подробнее — в материале «Реального времени».

Татьяна Демина
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