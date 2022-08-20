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В казанском парке Горького открылся фестиваль культуры народов Поволжья «Итиль»

19:52, 20.08.2022
В казанском парке Горького открылся фестиваль культуры народов Поволжья «Итиль»
Фото: kzn.ru

В казанском парке им. Горького открылся фестиваль культуры народов Поволжья «Итиль». Об этом сообщается на сайте мэрии города.

Для горожан и гостей города заработали основная и малая сцены, где можно посмотреть выступления исполнителей этнической музыки, фуд-корт с национальными блюдами.

Фото: kzn.ru

На фестивале работает ярмарка, где представлены аксессуары, посуда, одежда и другие изделия ручной работы. Желающие также могут принять участие в мастер-классах. Дети вместе с родителями познают азы каллиграфии и изучают национальные орнаменты.

Вчера в Казани открылся 15-й «Аксенов-фест», посвященный 90-летию писателя Василия Аксенова. На мероприятии представили не издававшиеся ранее снимки с писателем.

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Татьяна Леухина
ОбществоКультура

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