Хедлайнерами третьего фестиваля «Итиль» в Казани станут Сюзанна и Settlers

Хедлайнерами третьего фестиваля новой этнической культуры народов Поволжья «Итиль», который пройдет на следующей неделе в парке им. Горького в Казани, станут поп-исполнительница Сюзанна и экспериментальная группа из Петербурга Settlers, сообщили в Дирекции парков и скверов города.



Сюзанна привносит в поп-песни авангардные элементы. Ее музыка всегда остается доступной для широкого круга слушателей. У творчества группы Settlers нет определенного жанра, их музыка построена на основе традиционных песен.

О других участниках фестиваля сообщат позднее. Фестиваль «Итиль» пройдет 12 августа с 12.00 до 22.00.

realnoevremya.ru (архив)

Фестиваль новой этнической культуры народов Поволжья «Итиль» объединил в себе различные направления искусства, что поможет в обмене опытом между соседствующими регионами. Известно, что на организацию праздника из городского бюджета планируют потратить почти 6 млн рублей. Подробности — в материале «Реального времени».

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Маргарита Головатенко