В Казани пройдет третий фестиваль народов Поволжья «Итиль»

В этот раз татарстанская столица соберет гостей на музыкальный праздник этнической культуры 12 августа

Как выяснило «Реальное время», третий фестиваль народов Поволжья «Итиль» в этом году состоится в столице Татарстана 12 августа. Как и ранее, площадкой мероприятия станет Центральный парк культуры и отдыха имени Горького. На организацию праздника из городского бюджета планируют потратить почти 6 млн рублей. Подробности — в материале «Реального времени».

Третий «Итиль» уже скоро

Фестиваль новой этнической культуры народов Поволжья «Итиль» объединил в себе различные направления искусства, что поможет в обмене опытом между соседствующими регионами. В отличие от первого мероприятия, фестиваль в этом году пройдет не в конце сентября, а уже 12 августа.

Еще одним новшеством этого года станет open-call — специальная отборочная программа для художников, фотографов, театральных коллективов и любых других деятелей искусства. Участники фестиваля с помощью музыки, танцев, перформансов и арт-объектов будут знакомить жителей и гостей города с историей своего народа, культурой предков, а также продемонстрируют, как все это может сосуществовать в современном мире и оказывать влияние на историю.

В мероприятии примут участие местные музыкальные группы, а также коллективы из других городов Поволжья. Всего их будет не менее 15, а продолжительность каждого выступления составит около 30 минут. Выступление хедлайнера займет не менее 60 минут, однако его пока не определили. Репертуар и костюмы артистов согласуют с заказчиком — они должны соответствовать замыслу режиссера и сценарию мероприятия. Программой также предусмотрена детская зона, где будут работать две мастерицы с пятью часовыми мастер-классами.

Вести фестиваль будут два ведущих на русском и татарском языках. Также организатор должен заключить договоры на авторские вознаграждения и публичное исполнение фонограмм со Всероссийской организацией интеллектуальной собственности и Российским авторским обществом.

В отличие от первого фестиваля, в этом году он пройдет не в конце сентября, а уже 12 августа realnoevremya.ru

Площадку в парке Горького украсят цветами

Территорию будущего фестиваля временно застроят. Согласно требованиям городских властей, исполнитель должен будет установить в парке три разборных домика светло-серого цвета размерами 3,7 на 6 метров и арочный шатер — 10 на 10 метров с полом из фанеры. Кроме того, для фан-зоны будет установлена вся необходимая мебель, которая в том числе будет использована и на мастер-классах:

восемь столов для мастер-классов;

10 столов для ярмарки;

15 столов для фуд-корта;

пять столов в гримерки;

10 железных бочек;

восемь мусорных баков;

шесть рукомойников;

20 пуфиков;

10 лежаков;

четыре теневых зонта;

100 стульев;

15 шатров-гармошек;

70 фан-барьеров;

шесть быстросборных навесов;

пять кресел;

четыре журнальных столика.

realnoevremya.ru (архив)

Для помощи в установке мебели и оборудования, а также застройке территории будут наняты два хелпера, которые должны быть вежливыми, соблюдать чистоту и правила пожарной безопасности. Помимо звукового и светового оборудования, организатор также должен будет обеспечить мероприятие видео- и фотосъемкой, в том числе и с квадрокоптера, которому будет разрешено находиться в небе не менее одного часа. Возвращаясь к теме оборудования, отметим, что, помимо микрофонов, колонок и микшерных пультов, для сцены также подготовят барабанную установку, бас-гитару, клавишные и другие музыкальные инструменты.

Площадку фестиваля оформят цветами и сухоцветами, которые разместят на самих объектах, а также в специальных корзинах и ящиках. С той же целью на территории установят стилизованные баннеры, стенды, разместят коврики и даже стога сена. Кроме того, декорироваться будут и деревья — на все, что окружает площадку, повесят специальные ленты и гирлянды.

Следить за всем и вести работу по организации и проведению фестиваля будет координационная группа, в которую войдут технический директор, дизайнер, пять администраторов, режиссер, SMM-специалист, семь художников, продюсер и арт-директор.

realnoevremya.ru (архив)

Аигел, Тина Кузнецова и Манижа: как проходил «Итиль» в прошлые годы

В прошлом году фестиваль народов Поволжья «Итиль» проходил 20 августа, также на территории парка Горького. Его хедлайнерами стали Тина Кузнецова и Аигел. Кроме того, на главной сцене выступили фолк-исполнители из Татарстана и близлежащих регионов: «У ЕН» из Марий Эл, post-dukes из Удмуртии, Shanu из Чувашии и Yalfy их Башкирии, Zakaria из Казани, Project из Альметьевска и Baysara из Москвы.

На фестивале также были организованы танцевальные перформансы, ярмарка художников и ремесленников из республики и ее соседей, а также фуд-корт с национальными блюдами народов Поволжья.

— Важно, что мы не ограничиваемся только татарской культурой. На «Итиле» представлены народы Поволжья из других республик. Это большой многонациональный культурный мир нашего города, — рассказывал год назад на «деловом понедельнике» мэр Казани Ильсур Метшин.

realnoevremya.ru (архив)

Первый «Итиль» прошел в Казани в сентябре 2021 года около Центра семьи «Казан». Программа фестиваля была представлена татарским синти-попом, удмуртским гранжем и чувашским джазом. Хедлайнером была выбрана участница «Евровидения» певица Манижа. Тогда мероприятие растянулось на два дня, а в его финале был сожжен арт-объект с надписью «җәй», что в переводе с татарского означает «лето».

Выступление группы «Аигел», тексты песен которой пишет уроженка Набережных Челнов Айгель Гайсина, оценили в 278 тысяч рублей. Проект Zventa Sventana с вокалисткой из Казани и участницей «Голоса» Тиной Кузнецовой заработал 574,7 тысячи. Манижа, в свою очередь, получила больше всех — 1,5 млн рублей.

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