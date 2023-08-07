На ремонт моста в селе Кушкетбаш в Татарстане выделят 1,3 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В Татарстане отремонтируют автомобильный мост в селе Кушкетбаш в Балтасинском районе. На эти цели заказчик — исполком сельского поселения — выделит 1,3 млн рублей.

Мост расположен после по ул. Центральной у дома №2. От подрядчика требуется выполнить работы по строительству мостов и тоннелей, кроме работ по сохранению и воссозданию объектов культурного наследия. Работы должны быть выполнены включительно до 15 ноября этого года.

Заявки принимались до 4 августа, подрядчика определят сегодня, 7 августа.



«Реальное время» сообщало, что АО «Татавтодор» ищет подрядчика для выполнения работ по зимнему и летнему содержанию дорог федерального значения на территории Татарстана. Стоимость контракта оценивается в 69,2 млн рублей, а выполнять его необходимо до конца 2024 года.

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Маргарита Головатенко