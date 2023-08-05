До 2025 года на содержание дорог федерального значения в Татарстане потратят 69 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Как выяснило «Реальное время», АО «Татавтодор» ищет подрядчика для выполнения работ по зимнему и летнему содержанию дорог федерального значения на территории Татарстана. Стоимость контракта оценивается в 69,2 млн рублей, а выполнять его необходимо до конца 2024 года.

Выполнять работы необходимо по целому перечню автодорог, в который вошли:

М-7 «Волга» Москва — Владимир — Нижний Новгород — Казань — Уфа (км 827+852 — км 1011+052, км 1061+118 — км 1166+710, старое направление к населенным пунктам Средние Кирмени, Малые Кирмени км 948+300 — км 954+260);

Р-239 Казань — Оренбург — Акбулак — граница с Казахстаном (км 10+910 — км 74+350);

Р-241 Казань — Буинск — Ульяновск (км 0+000 — км 136+969);

подъезд к аэропорту «Казань» (км 0+000 — км 6+400).

Подрядчик должен будет заниматься вырубкой кустарников и подлеска, очисткой световозвращающих элементов и водоотводных лотков, убирать снег и грязь, устраивать противопожарные полосы и мыть барьерные ограждения.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Напомним, в Атнинском районе Татарстана по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» ремонтируют трассу Каменка — Дубъязы — Большая Атня. На работы из регионального бюджета направили более 18 млн рублей.



Протяженность ремонтируемого участка — 800 метров. Обновят отрезок дороги км 41,5 — км 42,3.

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Максим Кокунин