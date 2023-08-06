В Европарламенте заявили, что за диверсиями на «Северных потоках» стоят США

Депутат Европарламента от Германии Максимилиан Кра заявил, что США стоят за диверсиями на газопроводах «Северных потоках». Об этом сообщает ТАСС.

— Северный поток» был взорван. Это означает, что у нас на глазах была подорвана критическая инфраструктура, от которой зависит конкурентоспособность германской промышленности. Сейчас я имею по-прежнему достаточно контактов в США, чтобы мои американские друзья могли сказать мне: «Конечно, это были Соединенные Штаты, кто еще?" — подчеркнул он.

Напомним, российская делегация запросила провести открытое заседания Совета Безопасности ООН по теме подрыва «Северных потоков» 11 июля. Как рассказал первый заместитель постоянного представителя страны при всемирной организации Дмитрий Полянский, Россия запросила «британское председательство пригласить для отчета представителей» трех стран — Дании, ФРГ и Швеции, ведущих расследования по факту диверсий на газопроводах.

В начале февраля журналист Сеймур Херш указал на виновников подрыва «Северных потоков». Он рассказал, что еще летом прошлого года взрывчатку заложили американские водолазы, а норвежцы привели ее в действие дистанционно. «Реальное время» собрало основные тезисы громкого материала.

В мае глава Федеральной разведывательной службы Германии Бруно Каль заявил, что пока ни одна спецслужба не может дать однозначный ответ, кто виновен в подрыве «Северных потоков». Он добавил, что место диверсии находится на морском дне, что существенно осложняет работу криминалистов.

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Елизавета Пуншева