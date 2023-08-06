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На Крымском мосту временно перекрыли движение автотранспорта

14:49, 06.08.2023
На Крымском мосту временно перекрыли движение автотранспорта
Фото: realnoevremya.ru

На Крымском мосту временно перекрыли движение автотранспорта. Об этом сообщили в оперативном Telegram-канале о ситуации на мосту.

— Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Просим
соблюдать спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной
безопасности, — заявлено в сообщении.

При этом, причины перекрытия неизвестны.

Напомним, 17 июля Крымский мост был атакован
двумя украинскими беспилотными надводными аппаратами. По данным
Национального антитеррористического комитета, террористическая атака произошла
в 03:05 по московскому времени. В результате теракта погибли два жителя
Белгородской области — Алексей и Наталья Кулик. Их 14-летняя дочь
осталась сиротой и была доставлена в больницу в состоянии средней
степени тяжести.

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Елизавета Пуншева
АвтоОбществоИнфраструктура

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