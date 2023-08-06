На Крымском мосту временно перекрыли движение автотранспорта

На Крымском мосту временно перекрыли движение автотранспорта. Об этом сообщили в оперативном Telegram-канале о ситуации на мосту.

— Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Просим

соблюдать спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной

безопасности, — заявлено в сообщении.

При этом, причины перекрытия неизвестны.

Напомним, 17 июля Крымский мост был атакован

двумя украинскими беспилотными надводными аппаратами. По данным

Национального антитеррористического комитета, террористическая атака произошла

в 03:05 по московскому времени. В результате теракта погибли два жителя

Белгородской области — Алексей и Наталья Кулик. Их 14-летняя дочь

осталась сиротой и была доставлена в больницу в состоянии средней

степени тяжести.

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Елизавета Пуншева