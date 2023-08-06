На Крымском мосту временно перекрыли движение автотранспорта
На Крымском мосту временно перекрыли движение автотранспорта. Об этом сообщили в оперативном Telegram-канале о ситуации на мосту.
— Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Просим
соблюдать спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной
безопасности, — заявлено в сообщении.
При этом, причины перекрытия неизвестны.
Напомним, 17 июля Крымский мост был атакован
двумя украинскими беспилотными надводными аппаратами. По данным
Национального антитеррористического комитета, террористическая атака произошла
в 03:05 по московскому времени. В результате теракта погибли два жителя
Белгородской области — Алексей и Наталья Кулик. Их 14-летняя дочь
осталась сиротой и была доставлена в больницу в состоянии средней
степени тяжести.
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