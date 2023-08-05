Штангистка из Татарстана завоевала первую золотую медаль Игр стран СНГ

Фото: скриншот видео от realnoevremya.ru

Уроженка Набережных Челнов штангистка Регина Шайдуллина завоевала золотую медаль вторых Игр стран СНГ. Она соревновалась в весовой категории до 45 кг, сообщает «Sputnik. Беларусь».

По сумме двух попыток она показала результат 150 кг. Второе место досталось вьетнамке Дао Тхи Йен (141 кг), а третье — белоруске Полине Пичугиной (135 кг).

Напомним, вторые Игры стран СНГ по 20 видам спорта стартовали в Гродно вчера. Они продлятся до 11 августа. В них примут участие более 2 тысяч спортсменов. При этом в Беларусь приехали команды не только из стран СНГ, но и других государств, таких как Куба, Малайзия, Ливан, Оман и другие.

Дебютные Игры стран СНГ проходили в 2021 году в Казани. В соревнованиях в Белоруссии много отличий от Казани: старты проводят всей страной. В Минске пройдут легкая атлетика, современное пятиборье, художественная гимнастика и еще пять спортивных дисциплин. По два старта примут Брест (гандбол и плавание) и Гродно (тяжелая атлетика и хоккей на траве). В Борисове будет мини-футбол, в Гомеле предстоит соревноваться дзюдоистам, в Витебске назначен тайский бокс, в Жлобине — самбо, в Молодечно — пляжный волейбол, в Солигорске — все виды спортивной борьбы: и вольная, и греко-римская, и женская. Подробнее об Играх стран СНГ, а также двух других соревнованиях, которые пройдут в Уфе и Екатеринбурге, — в материале «Реального времени».

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Максим Кокунин