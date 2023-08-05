МИД России: Москва хочет выполнения второй части договоренности «Черноморская инициатива»

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем telegram-канале заявила, что страна хочет выполнения второй части пакетной договоренности «Черноморская инициатива», зафиксированной на бумаге и заверенной генсеком ООН.

Ранее глава санкционного управления госдепартамента Джеймс О`Брайен сообщил, что Вашингтон хочет разъяснений от Москвы, чего она желала бы в обмен на возобновление зерновой сделки.

— Еще раз повторяем для тех, кто в Госдепе: мы хотим выполнения второй части пакетной договоренности «Черноморская инициатива». Все, что зафиксировано на бумаге, заверено Генсеком ООН. Если информации сайта МИД России недостаточно, то представитель посольства США может обратиться в МИД за дополнительными разъяснениями, — сказала она.

В начале месяца пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что возвращение России к зерновой сделке возможно в случае, если будут выполнены обязательства перед страной.

— Это реально, для этого просто необходимо, чтобы европейские страны выполнили ряд мер по снятию ограничений по отключению от SWIFT «Россельхозбанка» и так далее. Целый ряд мер, о которых вы хорошо знаете. Их можно выполнить быстро, и незамедлительно Россия вернется к выполнению зерновой сделки. Россия слишком долго выполняла все это в одностороннем порядке, и слишком долго те обязательства, которые были по отношению к Москве, не выполнялись, — пояснил он.

Напомним, зерновая сделка прекратила свое действие с 17 июля. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, что черноморские договоренности не продлили, как делали это неоднократно, потому что часть их, касающаяся России, не выполнена до сих пор.

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Максим Кокунин